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Bolu'da Türkiye Extreme Kupası 1. Ayak Yarışı Tamamlandı

Bolu'da Türkiye Extreme Kupası 1. Ayak Yarışı Tamamlandı
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Bolu Offroad Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye Extreme Kupası'nın ilk ayak yarışı, Çakmaklar mevkisindeki Burhan Turan Offroad Parkuru'nda gerçekleştirildi. Zorlu parkurlarda 11 araç ve 22 sporcunun mücadele ettiği yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Ödül töreni, Bolu Vali Yardımcısı Erkan İsa Erat ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şube müdürlerinin katılımıyla yapıldı ve yarış sona erdi.

BOLU'da Türkiye Extreme Kupası'nın 1'inci ayağı olan Extreme Bolu Yarışı tamamlandı. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Bolu Offroad Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye Extreme Kupası'nın 1'inci ayak yarışları, Bolu'nun Çakmaklar mevkisindeki Burhan Turan Offroad Parkuru'nda gerçekleştirildi. Zorlu parkurlarda düzenlenen yarışlarda 11 araç ve 22 sporcu mücadele etti.

Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Sporculara ödülleri, Bolu Vali Yardımcısı Erkan İsa Erat ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şube müdürleri tarafından verildi.

Yarış, ödül töreninin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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