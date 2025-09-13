Türkiye EuroBasket'te Finale Yükseldi, Tekirdağ'da Coşku Doruğa Ulaştı

EuroBasket'te yarı final heyecanı yaşandı. Türkiye, Yunanistan'ı mağlup ederek finale yükselirken, Tekirdağ'da vatandaşlar kurulan dev ekranda maçı birlikte izledi.

Tekirdağ Sahil Amfi Tiyatro Alanı'nda, kurulan dev ekranda buluşan vatandaşlar, ay-yıldızlıların Yunanistan karşısında aldığı galibiyetle büyük sevinç yaşadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte alanda coşku doruğa ulaştı.

Vatandaşlardan Bartu Erdem, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün çok mutluyuz, finaldeyiz. İnşallah şampiyon olacağız. Türk basketbolu hak ettiği yerde. Uzun zamandır Türk basketbolunu bu seviyede görmüyorduk, inşallah bu yolun sonu şampiyonluk olacak" dedi.

Bir diğer vatandaş Feyzullah Tolgay ise, "Her zaman olduğu gibi bu sene de Yunanlıları denize döktük. Çok güzel bir maçtı, çok mutluyuz. Pazar günü de inşallah şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin finale yükselmesi Tekirdağlı vatandaşlar arasında büyük sevinç oluştururken, milli takıma finalde de başarılar dilendi. - TEKİRDAĞ