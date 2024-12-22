Türkiye Eskrim Şampiyonası Ankara'da Gerçekleşti

Türkiye Eskrim Şampiyonası Ankara'da tamamlandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan (TEF) yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmalarda 23 ilden toplam 374 eskrimci madalya için mücadele etti.

Gençler flörede Elvin Gülışık ve Ada Budak, gençler epede Aleyna Ertürk ve Halis Efe Elibol, büyükler kılıçta ise Nisanur Erbil ve Enver Yıldırım altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada dereceye giren sporcuların madalyalarını TEF Başkanı Abdurrahman Karataş, TEF Başkan Yardımcıları Bilgehan Baydil ve Yusuf Barsbuğa, TEF yönetim kurulu üyeleri Ahmet Hakan Hayber, Emir Özkurt ve Uğur Dikici, TEF Genel Sekreteri Yılmaz Portakal, İzmir bölgesi eskrim antrenörü Hakan Ayberk ve Mersin bölgesi eskrim antrenörü Osman Yalçın verdi.