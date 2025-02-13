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Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Bakan Bak'ı Ziyaret Etti

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Bakan Bak'ı Ziyaret Etti
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Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ederek, Antalya'da düzenlenecek Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası hakkında bilgi verdi. Görüşmede ayrıca Türk eskriminin uluslararası hedefleri ve Los Angeles 2028 Olimpiyatları hazırlıkları konuşuldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Karataş, Antalya'da düzenlenecek Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası hakkında bilgi verdiği Bakan Bak'ı organizasyona davet etti.

Görüşmede Türk eskriminin uluslararası arenadaki hedefleri ve Los Angeles 2028 Olimpiyatları hazırlık süreçleri ele alındı.

Ayrıca Bakan Bak, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü'yü, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin'i ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi'yi de makamında kabul etti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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