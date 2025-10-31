Haberler

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Rize'de Başlıyor

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Rize'de Başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, 8-9 Kasım tarihlerinde Rize'nin Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi'nde gerçekleşecek. Organizasyon, bölgenin tanıtımına katkıda bulunacak ve doğaseverler ile spor tutkunları için eşsiz bir deneyim sunacak.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, Rize'de ilk kez Çayeli ilçesinin doğal güzellikleriyle ünlü Senoz Vadisi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) açıklamasına göre organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve TMF iş birliğiyle 8-9 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Şampiyona, bölgenin en güzel vadilerinden olan Çayeli Senoz Vadisi'nde doğa, spor ve adrenalini bir araya getirecek. Senoz Vadisi, güzel doğası, geleneksel mimarisi ve zengin ekosistemiyle hem doğaseverlerin hem de spor tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Vadinin iki yanında uzanan yoğun orman örtüsü, şelaleler, yaylalar ve dağ köyleri; sporculara ve izleyicilere eşsiz bir deneyim sunacak. Organizasyon, bölgenin tanıtımına da önemli katkı sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "2023 yılında Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla 'Spor turizminde marka şehir Rize' temasıyla düzenlediğimiz Rize Spor Turizmi Çalıştayı'nın meyvelerini toplamaya devam ediyoruz. Bunun bir örneği de Senoz Vadisi'nde gerçekleştireceğimiz Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası olacaktır. Senoz Vadisi, ülkemizin en özel ekosistemlerinden birine sahiptir. Zengin endemik bitki örtüsü, yemyeşil ormanları, berrak dereleri ve mistik doğasıyla Senoz Vadisi, sadece Rize'nin değil, Türkiye'nin de saklı cennetlerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Şampiyonanın bir spor organizasyonu olmanın ötesinde, sıfır atık prensibi ile doğayı koruyarak sporu yaşatmanın da en güzel örneklerinden biri olacağını belirten Baydaş, şunları kaydetti:

"Senoz Vadisi sporculara eşsiz bir parkur deneyimi sunarken, doğaseverlere de görsel bir şölen yaşatacaktır. Bu sayede hem bölgenin endemik bitki türleri ve ekolojik zenginliği tanıtılacak hem de spor turizmi aracılığıyla Rize'nin doğal değerleri daha geniş kitlelere ulaşacaktır. Tüm vatandaşlarımızı, doğayla iç içe bir spor deneyimi yaşamak ve Senoz Vadisi'nin eşsiz güzelliklerini keşfetmek üzere şampiyonaya davet ediyorum."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi

PFDK ülkenin konuştuğu hakem için de kararını verdi
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları görünce deliye döndü: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Kadın öğretmen, 6 yaşındaki öğrencisi tarafından vuruldu

Kadın öğretmen, 6 yaşındaki öğrencisi tarafından vuruldu
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Billie Eilish'ten rekor bağış! Milyarderlere sert mesaj verdi

Kimse beklemiyordu! Ünlü isimden geceye damga vuran rekor bağış
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Yıkılan binada hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay: Nasip olmadı

Enkazda hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay
Muazzez Abacı'nın kalp krizi geçirdiği iddia edildi

Kalp krizi geçiren Muazzez Abacı apar topar hastaneye kaldırıldı
Türkiye'de yıllar sonra 2 vaka görüldü! Tedavisi yok, komaya götürüyor

Türkiye'de yıllar sonra 2. vaka! Tedavisi yok, komaya götürüyor
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.