Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Fethiye'de Başladı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. Ayak yarışları, Fethiye'de başladı.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 2025 sezonunun son yarışları, Fethiye'nin Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off Road Park'ta başladı. Zorlu parkurlarda mücadele eden sporcular, 3. ayak yarışlarında heyecan dolu anlar yaşattı. Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Fethiye Orman Spor Kulübü iş birliğinde Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta düzenlenen şampiyonaya farklı illerden yaklaşık 105 sporcu katılıyor. Türkiye'nin dört bir yanından 105 sporcu, şampiyonanın 3. ayak yarışlarında kıyasıya mücadele ederken, yarışlar Enduro prestij, Enduro usta, Enduro hobi, Enduro gençler, Enduro veteran ve Enduro kadınlar gibi farklı sınıflarda gerçekleştiriliyor. Her kategoride şampiyonluk mücadelesi veren sporcular, Akdeniz Off Road Park'ın zorlu parkurlarında en iyi performanslarını sergilemek için ter döktüler. Sporcular, ekstrem parkurda birbirinden zorlu yapay engelleri geçerek dereceye girmek için mücadele etti. Yarın düzenlenecek 4. ayak yarışların ardından şampiyonlar belli olacak.

"Şampiyonları Fethiye'de belirleyeceğiz"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir, yaptığı açıklamada "105 sporcu ile sezonun finalini hazırlıyoruz. Türkiye'de bir ilki yapıp 3. ve 4. Ayak yarışlarına puan veriyoruz. Güzel bir havada, yapış beklerken enduroda keyifli bir sıralamayı tamamladık. Bugün de ilk gün yarışlarımızı bitireceğiz. Yarın da 4. ayak yarışlarına puan vererek sezonumuzu kapatacağız ve şampiyonlarımızı Fethiye'de belirleyeceğiz. 105 sporcumuz ile toplamda 15 ilden yarışmaya katılan sporcularımız ile mücadele veriyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA