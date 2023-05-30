Türkiye, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda ikinci günü madalyasız tamamladı

Azerbaycan'da gerçekleştirilen 26. Dünya Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler 58 kg ile kadınlar 67 ve 73 kg'da mücadeleler yapıldı. Milli sporcular, şampiyonanın ikinci gününü madalyasız tamamladı.

Azerbaycan'da gerçekleştirilen 26. Dünya Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler 58 kg ile kadınlar 67 ve 73 kg'da mücadeleler yapıldı. Milli sporcular, şampiyonanın ikinci gününü madalyasız tamamladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen ve 4 Haziran'a kadar sürecek olan 26. Dünya Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler 58 kg, kadınlar 67 ve 73 kg'da müsabakaları yapıldı. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden erkekler 58 kg'da Ömer Faruk Dayıoğlu ile kadınlar 67 kg'da İkra Kayır ve 73 kg'da Sude Yaren Uzunçavdar madalya için mücadele etti.

Ömer Faruk Dayıoğlu, Hindistan'dan Niraj dilip Chaudhari'yi, İngiltere'den Mohammed Nour'u ve İrlanda'dan Jack Wolley'i 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İspanya'dan Adrian Vicente Yunta'ya 2-1'lik skorla kaybeden Dayıoğlu, şampiyonaya veda etti.

İkra Kayır da Kolombiya'dan Laura Ramirez Vargas'ı ilk turda geçse de ikinci turda Güney Kore'den Hyo rim Hong'a 2-1 kaybederek turnuvadan elendi. Sude Yaren Uzunçavdar ise ikinci turda Hırvatistan'dan Matea Jelic'e 2-1 mağlup olarak madalya alma şansını kaçırdı.

Türkiye, iki günün sonunda toplamda 1 bronz madalyaya ulaştı. Şampiyonanın üçüncü gününde 3 milli tekvandocu madalya mücadelesi verecek.

Türkiye'yi şampiyonada şu sporcular temsil ediyor:

Kadınlar: Rukiye Yıldırım (46 kg), Merve Dinçel (49 kg), Zeynep Taşkın (53 kg), Hatice Kübra İlgün (57 kg), Özge Özbey (62 kg), İkra Kayır (67 kg), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kg), Nafia Kuş (+73 kg)

Erkekler: Görkem Polat (54 kg), Ömer Faruk Dayıoğlu (58 kg), Hakan Reçber (63 kg), Ferhat Can Kavurat (68 kg), Yiğithan Kılıç (74 kg), Hüseyin Kartal (80 kg), Enbiya Taha Biçer (87 kg), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kg) - BAKÜ