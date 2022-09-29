Türkiye, Dünya Şampiyonası'nda Hırvatistan'ı 3-0 yendi ve ikinci turu garantiledi

2022 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, B Grubu’ndaki dördüncü maçında Hırvatistan’ı 25-14, 25-12 ve 25-12'lik setler sonunda 3-0 mağlup etti.

2022 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, B Grubu’ndaki dördüncü maçında Hırvatistan’ı 25-14, 25-12 ve 25-12'lik setler sonunda 3-0 mağlup etti.

Türkiye'de Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt 12'şer sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

Türkiye, ilk maçında Tayland’a 3-2 mağlup olurken, ikinci maçında Güney Kore’yi 3-0, üçüncü maçında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2'lik skorlarla geçmişti.

K?ırmızı beyazlı takım ikinci turu bu sonuçlarla garantiledi.

Türkiye, gruptaki beşinci ve son maçını 1 Ekim'de ev sahibi ülkelerden Polonya ile oynayacak. Gdansk şehrinde oynanacak maç TSİ 21.30'da başlayacak.

Dört grupta altışar ülkenin yer aldığı turnuvada Türkiye, B Grubu’nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile yarışıyor.

Turnuvanın formatı nasıl?

Grup aşaması

24 takımın katıldığı turnuvanın grup aşamasında dört grupta altışar takım yer alacak.

Gruplar şu şekilde:

A Grubu: Hollanda, İtalya, Belçika, Porto Riko, Kamerun, Kenya

B Grubu: Türkiye, Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland, Hırvatistan

C Grubu: ABD, Sırbistan, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Kazakistan

D Grubu : Brezilya, Çin, Japonya, Kolombiya, Arjantin, Çek Cumhuriyeti

23 Eylül’de başlayacak grup maçları, 2 Ekim’de sona erecek.

Gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci tura yükselecek. A ve D grupları ile B ve C grupları birbiri arasında eşleşecek.

İkinci Tur

İlk turu geçen 16 ülke, birbirleriyle 8’erli 2 grup halinde (E-F Grubu) ikinci turda karşılaşacak.

Bu maçlar 4-9 Ekim tarihleri arasında oynanacak.

E Grubu’ndaki takımlar karşılaşmalarını Hollanda’nın Rotterdam şehrinde, F Grubu’ndaki takımlar ise Polonya’nın Lodz şehrinde oynayacak. Takımlar, ilk etapta karşılaştıkları takımlarla bir daha karşılaşmayacak.

Gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Çeyrek Final

Gruplarını birinci sırada bitiren ülkeler, kendi gruplarını dördüncü sırada bitiren takımlarla; ikinci sırada bitiren takımlarsa kendi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlarla çeyrek finalde eşleşecek.

Bu turdaki E Grubu’ndaki maçlar Apeldoorn ve F Grubu’ndaki maçlar da Gliwice şehirlerinde oynanacak.

Galip takımlar yarı finale yükselecek.

Yarı Final ve Final

Yarı final 13 Ekim’de oynanacak ve finale çıkan ekipleri belirleyecek.

Turnuvanın kazananı ise 15 Ekim’de Hollanda’nın Arnheim kentinde oynanacak maçla belli olacak. Yine üçüncülük maçı da aynı gün oynanacak.