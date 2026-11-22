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Türkiye, Dünya Para Taekwondo Şampiyonası'nı 10 madalya ile tamamladı. Milli taekwondocu Emre Bulgur, erkekler K44 80kg finalinde Meksika'dan Luis Mario Najera'yı 2-1 yenerek altın madalya kazandı.

Güney Kore'nin Muju şehrinde düzenlenen ve Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na puan veren organizasyonda 62 ülkeden 245 sporcu mücadele etti. Türkiye, 16 sporcuyla yer aldığı şampiyonayı 4 altın, 1 gümüş, 5 bronz olmak üzere 10 madalya ile tamamladı. Türkiye, bu sonuçla takım halinde dünya ikinciliğini elde etti.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, milli takımı tebrik ederek, "Dünya şampiyonasını başarıyla noktalıyoruz. Hedefimiz Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na kadar daha da iyi hale gelmek. Sporcularımızı, teknik ekibimizi, sporcularımızı yetiştiren aileleri, antrenörleri ve kulüplerini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Emre Bulgur dünya şampiyonu

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Emre Bulgur, erkekler K44 80kg finalinde Meksika'dan Luis Mario Najera'yı 2-1 yenerek altın madalya kazandı. Bu yıl Avrupa üçüncüsü olan Emre Bulgur, kariyerinin en büyük başarısına ulaştı.

Madalya kazanan sporcular şu şekilde:

K44 Kategorisi

Altın: Mahmut Bozteke (63kg), Emre Bulgur (80kg)

Bronz: Gamze Özcan (57kg), Adem Arda Özkul (+80kg)

K41 Kategorisi

Altın: Semra Çelik (52kg), Nisanur Yiğit (65kg)

Gümüş : Sevim Nur Türkmen (47kg)

Bronz: Sabit Köse (58kg), Fatih Gültekin (70kg), Yaşar Sami Gökbaba (80kg)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı