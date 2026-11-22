Türkiye, Dünya Para Taekwondo Şampiyonası'nda 10 madalyayla takım ikincisi olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye, Dünya Para Taekwondo Şampiyonası'nı 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 10 madalyayla tamamlayarak takım halinde dünya ikincisi oldu. Erkekler K44 80 kiloda Emre Bulgur, Meksika'dan Luis Mario Najera'yı 2-1 yenerek altın madalya kazandı.
Türkiye, Dünya Para Taekwondo Şampiyonası'nı 10 madalya ile tamamladı. Milli taekwondocu Emre Bulgur, erkekler K44 80kg finalinde Meksika'dan Luis Mario Najera'yı 2-1 yenerek altın madalya kazandı.
Güney Kore'nin Muju şehrinde düzenlenen ve Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na puan veren organizasyonda 62 ülkeden 245 sporcu mücadele etti. Türkiye, 16 sporcuyla yer aldığı şampiyonayı 4 altın, 1 gümüş, 5 bronz olmak üzere 10 madalya ile tamamladı. Türkiye, bu sonuçla takım halinde dünya ikinciliğini elde etti.
Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, milli takımı tebrik ederek, "Dünya şampiyonasını başarıyla noktalıyoruz. Hedefimiz Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na kadar daha da iyi hale gelmek. Sporcularımızı, teknik ekibimizi, sporcularımızı yetiştiren aileleri, antrenörleri ve kulüplerini kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Emre Bulgur dünya şampiyonu
Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Emre Bulgur, erkekler K44 80kg finalinde Meksika'dan Luis Mario Najera'yı 2-1 yenerek altın madalya kazandı. Bu yıl Avrupa üçüncüsü olan Emre Bulgur, kariyerinin en büyük başarısına ulaştı.
Madalya kazanan sporcular şu şekilde:
K44 Kategorisi
Altın: Mahmut Bozteke (63kg), Emre Bulgur (80kg)
Bronz: Gamze Özcan (57kg), Adem Arda Özkul (+80kg)
K41 Kategorisi
Altın: Semra Çelik (52kg), Nisanur Yiğit (65kg)
Gümüş : Sevim Nur Türkmen (47kg)
Bronz: Sabit Köse (58kg), Fatih Gültekin (70kg), Yaşar Sami Gökbaba (80kg)