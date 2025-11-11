Haberler

Türkiye, Dünya Fitness ve Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 29 Sporcuyla Yer Alacak

Türkiye Vücut Geliştirme - Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu, Kasım ayında İspanya ve Suudi Arabistan'da düzenlenecek Dünya Fitness Şampiyonası ve Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda toplam 29 sporcu ile temsil edilecek. Federasyon Başkanı Koray Girgin, Türk sporcularının uluslararası arenada daha güçlü bir şekilde yer alacağını belirtti.

TÜRKİYE Vücut Geliştirme - Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu, Kasım ayında başlayacak Dünya Fitness Şampiyonası ve Dünya Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonaları'nda toplam 29 sporcuyla yer alacak.

13-17 Kasım 2025 tarihleri arasında İspanya'nın Sant Susanna kentinde gerçekleştirilecek Dünya Fitness Şampiyonası'na katılacak olan Türkiye'yi master kategorisinde 1, genç bayanlarda 2, genç erkeklerde 1 ve büyük bayanlarda 6 olmak üzere toplam 10 sporcu temsil edecek.

Yılın 2'nci büyük uluslararası organizasyonu olan Dünya Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ise 27 Kasım-1 Aralık 2025 tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın Khobar kentinde yapılacak. Dünya Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile birlikte IFBB Dünya Kongresi de aynı tarihlerde gerçekleştirilecek. Bu organizasyonda Türkiye, master kategorisinde 5, büyük erkekler 11 ve genç erkeklerde ise 3 olmak üzere toplam 19 sporcu ile yer alacak.

KORAY GİRGİN: TÜRK SPORCULARI, DÜNYA FİTNESS CAMİASINDA SÖZ SAHİBİ

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Koray Girgin, 2 şampiyona öncesi yaptığı değerlendirmede, "Türk sporcuları artık sadece sahnede değil, yönetimsel anlamda da dünya fitness camiasında söz sahibi. Milli takımlarımız hem İspanya'da hem Suudi Arabistan'da ay-yıldızlı bayrağımızı en yükseğe taşımak için mücadele edecek. Biz de hem sahada hem masada Türk sporu adına en güçlü şekilde yerimizi alacağız. Milli takımlarımız, teknik ekibiyle birlikte disiplin, azim ve profesyonellikle hazırlanarak, her iki şampiyonada da Türk sporunun gücünü bir kez daha dünyaya gösterecekler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
