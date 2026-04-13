Dünya Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası

Türkiye, Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu ilk maçında Tayland'ı 6-1 yenerek galibiyetle başladı. Ay-yıldızlılar, ikinci maçında Türkmenistan ile karşılaşacak.

Milliler, Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'daki organizasyonda Tayland'a karşı gösterdikleri başarılı performans sonucu karşılaşmadan 6-1 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki ikinci maçında yarın TSİ 14.00'te Türkmenistan ile karşılaşacak.

Organizasyon 19 Nisan Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
