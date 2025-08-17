Türkiye, Dünya 15 Yaş Altı Tetratlon Şampiyonası'nda 3 Gümüş Madalya Kazandı

Mısır'da düzenlenen Dünya 15 Yaş Altı Tetratlon Şampiyonası'nda Türkiye, 3 gümüş madalya elde etti. Mehmet Doruk Özkan ve Elif Duman'ın yer aldığı karışık bayrak takımı dünya ikincisi olurken, bireysel ve takım kategorilerinde de madalya kazanıldı.

Türkiye, Mısır'da düzenlenen Dünya 15 Yaş Altı Tetratlon Şampiyonası'nda 3 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, İskenderiye kentindeki organizasyonda Mehmet Doruk Özkan ve Elif Duman'dan oluşan karışık bayrak takımı, dünya ikincisi oldu.

Bireysel erkekler kategorisinde de gümüş madalya kazanan Mehmet Doruk Özkan, erkekler takım mücadelelerinde ise Serhan Efe Ucarı ve Seyit Ahmet Kül ile birlikte dünya ikinciliği elde etti.

Daha önce kadınlar bireyselde Elif Duman dünya ikincisi olurken, kadınlar takım kategorisinde ise Aylin Yılmaz, Elif Duman ve Nevra Fandaklı'dan oluşan milli takım gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonun ikinci gününde ise Mehmet Doruk Özkan ve Serhan Efe Ucarı'dan oluşan milli takım, dünya ikincisi olma başarısını gösterdi.

Türkiye, şampiyonayı 6 gümüş madalya ile tamamladı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
500
