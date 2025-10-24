Türkiye, Dopingle Mücadelede UNESCO Yönetim Kuruluna Yeniden Seçildi

Türkiye, UNESCO Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşmesi kapsamında Fransa'da düzenlenen 10'uncu Taraflar Konferansı'nda Yönetim Kuruluna yeniden seçildi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu, iki yıl boyunca Yönetim Kurulunda raportörlük görevini yürütecek.

UNESCO Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşmesi 10'uncu Taraflar Konferansı, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi.

UNESCO Genel Merkezinde yapılan konferansa; sözleşmeye taraf devletler ile uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri katıldı. Ülkemizi temsilen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu, Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İnanç Özçakmak, Gençlik ve Spor Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Gödek konferansta yer aldı. Ayrıca, Türkiye'nin UNESCO nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Gülnur Aybet, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nu temsilen Prof. Dr. Haydar Demirel ve Dr. Umutcan Kayıkçı da konferansta hazır bulundu.

Konferans kapsamında, 2026–2027 dönemi boyunca görev yapacak olan başkan, raportör ve dört başkan yardımcısından oluşan COP10 Bürosu (Yönetim Kurulu) seçimleri gerçekleştirildi.

Yapılan seçimde COP10 Bürosuna; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu, Grup I (Batı Avrupa ve Kuzey Amerika) ülkelerini temsilen seçildi.

Bakan Yardımcısı Koçoğlu, önümüzdeki iki yıllık süreçte UNESCO çatısı altında dopingle mücadeleye ilişkin küresel politika ve uygulamaların yönlendirildiği Yönetim Kurulunda raportörlük görevini yürütecek.

KOÇOĞLU: TEMİZ SPOR VİZYONU DOĞRULTUSUNDAKİ ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ

Bakan Yardımcısı Koçoğlu, Türkiye'nin yeniden seçilmesinin; sporda adil rekabetin tesisi, dopingle mücadelede uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi ve temiz spor kültürünün küresel ölçekte yaygınlaştırılması yönündeki kararlı duruşun bir yansıması olduğunu ifade etti.

Koçoğlu, ayrıca Türkiye'nin, dopingle mücadele alanındaki uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye ve temiz spor vizyonu doğrultusundaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

Türkiye, dopingle mücadelede şeffaflık, hesap verebilirlik çalışmalarına öncülük etti

Türkiye, COP9 döneminde Sözleşmenin hukuki yapısının güçlendirilmesi ve taraflar konferansı bürosunun çalışma usul ve esaslarının güncellenmesi süreçlerinde Sekretarya ile yakın iş birliği içinde önemli roller üstlendi. Ülkemiz ayrıca, dopingle mücadelede şeffaflık, hesap verebilirlik ve uluslararası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmalara öncülük etti.

Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, UNESCO ve Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, kurumlar arası diyalog kanallarının açık tutulması, adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir küresel dopingle mücadele ekosisteminin oluşturulması yönünde aktif katkı sundu. Ülkemiz, 2025 yılında Antalya'da COP9 Bürosu'nun dördüncü resmi toplantısına ev sahipliği yaptı. Yapılan toplantıda, sözleşmenin reformuna ilişkin süreçler, uygulamada şeffaflık ve hesap verebilirliği güçlendirme, uyum mekanizmalarını geliştirme ve uzun vadeli mali sürdürülebilirliği sağlama konularında somut öneriler geliştirildi.