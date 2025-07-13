Türkiye’de İlk Para Tırmanış Şampiyonası Muş’ta Düzenlendi

Türkiye’de İlk Para Tırmanış Şampiyonası Muş’ta Düzenlendi
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2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları programına dahil olan para tırmanış branşında Türkiye'nin ilk şampiyonası Muş'ta gerçekleşti. 6 ilden 28 sporcunun katıldığı şampiyonada ödüller sahiplerini buldu.

2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları programına dahil edilen para tırmanış branşında Türkiye'de ilk kez Muş'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonada, 6 ilden katılan 28 sporcu mücadele etti.

Tırmanışların yapılmasının ardından 5 kategoride dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çağlayan, AA muhabirine, federasyonun 2025 yılı faaliyet programı kapsamında ilk defa Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası'nın Muş'ta yapıldığını söyledi.

Şampiyonanın sorunsuz tamamlandığını belirten Çağlayan, şöyle konuştu:

"Yarışmaya 6 ilden 28 sporcu katıldı. Muş'taki sporcular da dereceye girdi. Sporcular, federasyonun para tırmanış kurulu üyelerinin vereceği kararlar doğrultusunda çalışmalarını yürütecek. Yarışmada derece alan sporcularımıza başarılar diliyorum. Türkiye Dağcılık Federasyonu yönetim kuruluna ve Ali Şenkaynağı başkanımıza bu imkanı ilimize verdiği için teşekkür ediyorum."

Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörlerinden Melek Karataş ise Muş'tan 7 sporcunun şampiyonaya katıldığını anlatarak, "Dereceye giren sporcularımız oldu. Bu gururu hepimiz yaşadık. 5 kategoride yarışma düzenlendi. Bu kategorilerin üçünde yarıştık. Desteklerden dolayı Mehmet Çağlayan hocamıza teşekkür ederiz. Bundan sonra büyük başarılar elde etmeyi umut ediyoruz. Hem sporcularım adına hem de Muş adına güzel işler başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Birinci olan sporculardan Mustafa Beyaz da Rize'den organizasyona katıldığını dile getirerek, "Bu yıl tırmanış branşında yarışmaya katılma şansı verildi. Daha önce hobi olarak yaptığımız spor, resmileştirildi. Antrenmanlara devam edeceğiz. Federasyonun düzenlediği bu organizasyon çok önemli. 2028'de Paralimpik Oyunları var, oraya hazırlanacağım." dedi.

Şampiyonada minik erkeklerde Berkan Tuncel, minik kızlarda Melek Özdemir, küçük erkeklerde Yakup Çelik, yıldız kızlarda Ela Avesta Karabey, küçük kızlarda Delila Alataş, erkekler RP1'de Tahsin Gencer, RP2'de Şahin Aslan, RP3'te Kemal Erdem Orhon, AL1'de Mustafa Beyaz, kadınlar RP2'de Gül Şen birinci oldu.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Spor
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