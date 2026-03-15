Türkiye'nin ilk kış triatlonu Bolu'da yapıldı

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Kış Triatlonu, Bolu'nun Gerede ilçesinde gerçekleştirildi. Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından bin 800 rakımlı Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde organize edilen yarışlarda 100 sporcu mücadele etti.

Türkiye Triatlon Federasyonunun girişimleriyle hayata geçirilen tarihi spor etkinliği, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla Bolu'nun Gerede ilçesinde yapıldı. Arkut Dağı Kayak Merkezi'nin bin 800 metrelik rakımında ve zorlu kış şartlarında gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk Kış Triatlonu'nda 100 sporcu; sırasıyla kar koşusu, bisiklet ve kayaklı koşu etaplarında dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Sporcuların karlı zeminde gösterdiği üstün performans renkli görüntülere sahne olurken, organizasyon sporseverlerden tam not aldı.

"Bu sene ilk kez gerçekleştirebildik, bunun için de çok mutluyuz"

Kış triatlonunun Türkiye'de gelişmesi için ilk adımı attıklarını ifade eden Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Kış triatlonu, bu aslında Avrupa ve Dünya Federasyonu tarafından şampiyonaları yapılan bizim triatlonun alt branşı. Dünyada çok gelişiyor. Özellikle biliyorsunuz yaz branşı gibi gözüküyor triatlon, fakat bu kış triatlonuyla birlikte aslında 12 aya yayılan bir sezon oluşuyor sporcularımız için. Çünkü kayaklı koşu da bildiğiniz gibi en az bisiklet veya koşu gibi çok ağır bir dayanıklılık sporu ve bizim sporcularımızın hem bisiklet hem koşu performansına da çok pozitif etki eden bir branş. Biz bu branşın Türkiye'de gelişmesini istiyoruz. Aslında son 4 yıldır, 5 yıldır projelerimiz vardı fakat ya pandemiye ya depreme, doğal afet olaylarına denk geldi; bir kar olmadı. Bu sene ilk kez gerçekleştirebildik, bunun için de çok mutluyuz. Seneye belki burada bir Balkan Şampiyonası gerçekleştireceğiz. Kış triatlonunun sayısını artırmayı ve milli takımını seçip yurt dışında da yarışlara katılmayı planlıyoruz. İlk oldu, burada çok ciddi emekler var tabii. Bizim genel sekreterimiz daha önce Kayak Federasyonunda uzun yıllar görev yaptığı için Göktürk Yılmaz'ın emeklerine çok teşekkür ediyorum. Burada da Haydar Bey, ilçe spor müdürümüz çok ciddi destek verdi. Ben kış triatlonunda büyüyerek, gelişerek camiamızda iyi bir yer edineceğine inanıyorum" dedi.

"Önümüzdeki sene bu işin çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyoruz açıkçası"

100'e yakın sporcunun ilk kez bu branşta yarıştığını ifade eden Başkan Bayram Yalçınkaya, "Şu anda 100'e yakın sporcu var, ilk yıl olmasına rağmen. Ama tabii camiamızda kayaklı koşuya hakim sporcu sayısı az. O yüzden de dün ilk kez eğitimler verildi ve bugün de ilk kez kayaklı koşuyla yarışa giren sporcular var. Biz zamanla, süreçle önümüzdeki sene bu işin çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyoruz açıkçası" ifadelerine yer verdi.

"Bunun yurt dışı yarışları da çok ağır"

Kış triatlonunun şartlarının zor olduğunu ifade eden Başkan Yalçınkaya, "Triatlonda yüzme, bisiklet ve koşu sırasıyla yapılıyor. Fakat kış triatlonunda koşu, bisiklet, kayaklı koşuyla yani kayaklı koşuyla bitiriliyor ve gerçekten burada çok ciddi bir mücadele oldu. Bizim sporcularımızla Kayak Federasyonunda kayaklı koşu sporcuları arasında bir mücadele vardı açıkçası. Bizim sporcularımız koşu ve bisiklette öndeydi ama kayaklı koşu tecrübesi olan sporcular kayaklı koşuda onları yakalayıp öne geçtiler. Tabii zaman içerisinde bu branş da oturacak, ilk deneyim. Bizim sporcularımız da kayaklı koşuya alışacaklar. Sadece kayaklı koşu ve triatlona yönelen belki bir sporcu kesimi olacak çünkü bunun yurt dışı yarışları da çok ağır. Zaman içerisinde bu branş oturacak ve gelişecek. İlk ilki olması, tarihi bir anlam ifade etmesi açısından bugün bu yarışlar bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

"Çok eğlendik"

Yarışmacı Akın Uçar'ın babası Ahmet Uçar, "Çok güzel çocuklar için. Çok eğlendik. İlk tecrübemizdi. Karda, kış triatlonu. Çok mutlu olduk inşallah her sene devam eder" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı