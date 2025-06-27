Türkiye'de eleştirilerin odağı olan Samet Akaydin'a İspanya'dan sürpriz talip

Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor formaları giyen Samet Akaydin, performansı nedeniyle iki takım taraftarı tarafından da eleştirilerin odağı olmuştu. Milli oyuncuya sürpriz bir talip çıktı.

GETAFE, SAMET'İ İSTİYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre; La Liga ekibi Getafe, Samet Akaydin'ı kadrosuna katmak istiyor. İspanyol ekibinin 31 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temasa geçerek milli ismin şartlarını sorduğu belirtildi.

İSPANYA'YA GİDEBİLİR

Haberde, Samet Akaydin'ın İspanya'ya transfer olma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu ifade edildi. Transferde kısa süre içerisinde sıcak bir gelişmenin yaşanabileceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Fenerbahçe ve Rizespor formalarıyla 22 maça çıkan deneyimli savunmacı, bu maçlarda 2 gol kaydetti.