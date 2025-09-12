Türkiye'de 2025-2026 Sezonu Transfer Dönemi Kapatıldı
Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin kapandığını duyurdu. Yaz transfer dönemi 30 Haziran'da başlamıştı ve gece yarısı itibarıyla sona erdi. İkinci transfer dönemi ise 5 Ocak 2026'da başlayacak.
