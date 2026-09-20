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Türkiye Dans Sporları Federasyonu başkanlığına Barış Korkmaz 91 oyla yeniden seçildi

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Türkiye Dans Sporları Federasyonunun Ankara'daki genel kurulunda Barış Korkmaz, kullanılan 160 oyun 91'ini alarak başkanlığa yeniden seçildi. Diğer adaylardan Zafer Coşkun 57, Mehmet Halis Altay 11 oy alırken 1 oy geçersiz sayıldı.

Türkiye Dans Sporları Federasyonunun genel kurulunda Barış Korkmaz, başkanlık görevine yeniden getirildi.

Federasyonun 7. olağan mali genel kurulu ve 3. olağanüstü seçimli genel kurulu, Ankara'da bir otelde yapıldı.

Barış Korkmaz, kullanılan 160 oyun 91'ini alarak tekrar başkanlık görevine seçildi. Diğer adaylardan Zafer Coşkun 57, Mehmet Halis Altay 11 oy alırken, 1 oy geçersiz sayıldı.

Korkmaz başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Erol Koç, Elif Güneş, Satı Selin Pehlivan, Işıl Sözügüzel, Tayyibe Demircioğlu, Şenol Özkahraman, Arifhan Mehmet Kızılyalın, Esat Tanık, Yüksel Canberk Sayın ve Kaan Özgür Kayıcı yer aldı.

Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, yönetim ve denetim kurulları da ibra edildi.

Barış Korkmaz, seçim sonuçlarının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

"Bizlere duyduğunuz güven ve verdiğiniz destek için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu görevi bir kez daha bana ve yönetim kuruluna layık gördüğünüz için büyük bir onur ve sorumluluk duyuyorum. Geride bıraktığımız 2 yıllık dönemde önemli çalışmalar yaptık. Eksiklerimiz, hep birlikte geliştirmemiz gereken alanlar da oldu. Bugün burada ortaya koyduğumuz irade aslında bize çok önemli bir sorumluluk daha yüklüyor. Bizi destekleyen, desteklemeyen herkesin federasyonu olacağız. Bugünden itibaren hepimizin ortak hedefi Türkiye Dans Sporları Federasyonunun daha güçlü olmasıdır. Hep beraber daha büyük bir aile olmaya devam edeceğiz. Yeni dönem hayırlı olsun."

Kaynak: AA
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