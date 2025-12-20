Türkiye'nin dans sporlarında 'en başarılı yılı' 2025 oldu

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Barış Korkmaz, 2025'in federasyon açısından "tarihi bir yıl" olduğunu belirterek Avrupa ve dünya şampiyonalarında 8'i altın, 36 madalya kazandıklarını söyledi.

Barış Korkmaz, milli dansçıların 2025 yılı boyunca katıldığı uluslararası organizasyonlardaki başarılarını ve federasyonun 2026 için hedef ve çalışmalarını, AA muhabirine değerlendirdi.

Federasyonun Şubat ayında 20. kuruluş yılını dolduracağına dikkati çeken Korkmaz, "2025 yılı bizim için atılım yılı oldu. Son bir yılda yoğun çalışma sürecinden geçtik. Kaybedilen zamanı telafi etmek için çok yoğun çalıştık ve bunun karşılığını sahada aldık. 21 yaş altı kategorisinde Türkiye dans sporları tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu çıkardık." dedi.

Para dans milli sporcularının da Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalarla döndüğünü aktaran Korkmaz, "Avrupa şampiyonluğu, ikincilik ve üçüncülük derecelerimiz var. Ayrıca Dünya Şampiyonası'nda dünya ikinciliği elde ettik." bilgilerini verdi.

Karayip Dansları Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de yapıldığını anlatan Korkmaz, şöyle devam etti:

"Türkiye ilk kez bu büyüklükte bir dans organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Uluslararası Dans Sporları Federasyonu'nun işbirliği ile yaptığımız bu organizasyon, Türk dans sporları tarihindeki en büyük organizasyondu. Sporcularımız burada çok sayıda madalya kazandı. Yine Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Modern Dans Dünya Şampiyonası'na 9 kulüp ve 138 sporcu ile katıldık. Burada da 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandık. Bu dereceler, dans sporları adına uzun yıllardır beklenen başarılardı. Türk dans sporcuları artık dünya arenasında daha görünür hale geldi."

Dans sporları okul sporlarına girdi

Barış Korkmaz, dans sporlarının yaygınlaştırılması adına önemli adımlar attıklarını, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle dans sporlarının ilk kez okul sporları kapsamına alındığını dile getirdi.

Okullar arası dans yarışmalarının bu sezon 12 pilot ilde düzenleneceğini dile getiren Korkmaz, "Bu adım, dansın bir spor branşı olarak bilinmesini sağlayacak. Federasyonumuza kayıtlı şu an lisanslı 28 bin sporcumuz var, hedefimiz bu rakamı 40 bine yükseltmek. Dans sporlarının dinamik yapısı sayesinde bu sayının hızla artacağına inanıyorum. Çünkü dans kendini sürekli yenileyen bir branş. Kulüp ve dans okulu sayımız her geçen gün artıyor." ifadelerini kullandı.

Para dans branşlarına ayrı önem verdiklerini vurgulayan Korkmaz, "Breakdance (sokak dansı) branşında da Japonya'da düzenlenen dünya şampiyonasında bir sporcumuz dünya 20'ncisi oldu. Bu elde ettiğimiz en iyi derece ve bu sonuç bizim için çok önemli bir eşik. Bu alanda yeni projelerle daha fazla sporcuyu dansla buluşturmak istiyoruz. İnşallah 2026 yılında dansta çok daha büyük başarılar elde edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.