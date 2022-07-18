Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası Nebiyan'da yapıldı

Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan Nebiyan Dağı'nda gerçekleştirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nca Nebiyan Mesire Alanı'nda organize şampiyonada 104 sporcu yarıştı. Şampiyonada master kadınlarda Merve Pel Bayram, 17 yaş altı kadınlarda Emine Sezer, 15 yaş altı kadınlarda Zeynep Bayram, master 50 erkeklerde Bora Tirki, master 45 erkeklerde Aşkın Çiçek, master 40 erkeklerde Oğuz Özçelik, master 35 erkeklerde Gökhan Uzuntaş, 17 yaş altı erkeklerde Muhammet Sümbül, 15 yaş altı erkeklerde ise Necdet Günaydın birinci oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, sezonun en önemli yarışlarından birini Samsun'da gerçekleştirdiklerini söyledi. Önümüzdeki günlerde Yunanistan'da yapılacak Balkan şampiyonasına katılacak kadronun bu şampiyonada belirleneceğine işaret eden Akyön, "3,7 kilometrelik bir parkur. Sporcuların kategorilerine göre tur sayıları belirleniyor ve takriben 1,5 saatlik Türkiye'nin en güzel ve en yeşil alanında yarış sergiliyorlar" dedi.

Dağ bisikleti yarışlarının Türkiye'nin tanıtımında, çevre ile bir arada olmak konusunda büyük imkan sağladığını vurgulayan Akyön, "Katıldığım dağ bisikleti parkurlarının en iyilerinden biri Nebiyan'da karşımıza çıktı. Parkurun gerek Avrupa standartlarında olması, gerekse genişliği anlamında izleyicisi ve konaklamasıyla mükemmel bir parkur var. Bu sene burada ulusal bir şampiyona yaptık. Bunun uluslararası yarışların takvimine alınması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Dünyadan gelen takım ve sporcuların misafir edilmesiyle buranın dünyaya tanıtılması ve bisiklet camiası noktasında üst seviyelere taşınması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

"Hedefimiz Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası'nı Nebiyan'da düzenlemek"

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ise "MTB CUP Nebiyan Dağ Bisikleti Yıldızlar ve Masterlar Türkiye Şampiyonası'nın ödül törenini gerçekleştirdik. Ülkemizin çeşitli illerinden gelip, bu güzel ve zorlu parkurda ter döken tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. 2019 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz Nebiyan Doğa Festivali'nde dikkatleri üzerine çeken Nebiyan Dağ Bisikleti parkuru ile birlikte programa alınan bu Türkiye şampiyonasının ardından, şimdiki hedefimiz 2023 yılında Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası'nı Nebiyan'da düzenlemek" şeklinde konuştu. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor