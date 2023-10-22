Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü kutlamalarında dalış etkinliği gerçekleştirildi

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Türkiye'de 134 farklı noktada dalış gerçekleştirildi. O noktalardan biri de Dolmabahçe Sarayı'nın önüydü. Dolmabahçe Sarayı önünde dalış yapanlar arasında 'Derinlere Saygı Dalış Topluluğu' ile 'Türk Balık Adamlar Spor Kulübü' dalgıçları vardı.

Türk Balık Adamlar Spor Kulübü ve Derinlere Saygı Dalış Topluluğu üyesi dalgıçlar Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü kutlamaları kapsamında Dolmabahçe Sarayı önünde dalış gerçekleştirdi. İstanbul, Van, Edirne, Elazığ, Diyarbakır ve Ankara'da bir akvaryum başta olmak birçok noktada gerçekleştirilen dalış etkinliklerine Azerbaycan, Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inden gönüllüler de eşlik etti. 134 farklı noktada gerçekleştirilen dalış etkinliğine serbest dalış rekortmeni Yasemin Dalkılıç'ın Amerika Birleşik Devletleri Florida eyaletinden katıldığı da öğrenildi. Dolmabahçe Sarayı önünde gerçekleştirilen dalış etkinliğine eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen de katıldı. Su altında ve üstünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan dalgıçlar İstiklal Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'sini okudu.Dolmabahçe Sarayını ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise o anları görüntüledi.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E LAYIK EVLATLAR OLARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Dalış etkinliğine katılan Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, "Biz, Derinlere Saygı Dalış Topluluğu olsun, Türk Balık Adamlar Kulübü olsun, diğer bütün arkadaşlarımız, katılan herkes elinden geleni yaptı. Koordineli bir şekilde güzel bir dalış gerçekleştirdik. Suyun altında da suyun üstünde de organizasyon iyiydi. Burada amacımız bir farkındalık yaratabilmek. Cumhuriyet'in 100. yılı çok önemli, 100 yıla gelmiş bir Cumhuriyet artık sürdürülebilir bir cumhuriyettir. Artık, bundan sonrası için endişe duyulmaması gereken bir Cumhuriyettir. İnişleriyle çıkışlarıyla çok şey yaşamıştır, ileriye doğru hedeflerini gerçekleştirmek için hareketini en iyi şekilde devam ettirecek bir Cumhuriyettir. Gençlerimizi çok iyi yetiştireceğiz, bütün alanlarda gerek su altı gerek su üstü, gerek yüksek teknoloji, gerek yüksek katma değer yaratan ürünler. Bunlara ağırlık vererek bu vasat durumlardan kurtararak daha gelir seviyelerine ulaşmış ülke haline getireceğiz ve böylelikle bizim kurucumuz, devletimizin kurucusu ve Cumhuriyetimizi bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e layık evlatlar olarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"134 NOKTADA DÜN VE BUGÜN DALIŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Sözcüsü Alp Armutlu, "Biz Cumhuriyet'in 100. yılında Dolmabahçe Sarayı'nın önünde oldukça etkili bir dalış organizasyonu gerçekleştirdik ancak bu işin 133 farklı noktası da var. Toplam 134 noktada dün ve bugün dalış gerçekleştirildi. Bunların arasında Van, Edirne, Elazığ, Diyarbakır ve Ankara'da bir akvaryum var. O yüzden ben son derece mutluyum. 134 noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının su altına ve su üstünde kutlanması, bunun gönüllülük esasıyla, vatan ve millet sevdasıyla yapılması son derece önemli. Cumhuriyeti kuranlar bizden çok daha fazla emek verdiler. Benim için en özel noktalardan bir tanesi, dalışın hemen başındaki saygı duruşu ve İstiklal Marşı anında iki polis kardeşimiz dalıcı olarak geldiler ve onlar burada Türk bayrağı açtılar." dedi.