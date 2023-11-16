Türkiye Cimnastik Federasyonu Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na madalya bekliyor

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Aerobik Cimnastik Teknik Kurul Başkanı Bahadır Uygun, Antalya'da yarın başlayacak Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda madalya beklediklerini söyledi.

Uygun, 17-19 Kasım tarihlerinde İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonun basın toplantısında yaptığı konuşmada, Avrupa Şampiyonası hazırlık süreci içinde kamplar, ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlediklerini aktardı.

Geçen ay Romanya'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi genç takımla, Dünya Kupası'nda da büyük takımla temsil ettiklerini ifade eden Uygun, "Antalya'daki bu yeni tesis, Avrupa ve dünya şampiyonaları düzenleyebilecek nitelikte. Çok güçlü, nitelikli altyapıdan gelen sporculara sahibiz. Branşımız adına çıkışımızı sürdürebileceğimiz inancındayım. Avrupa Şampiyonası'na gençlerde 21, büyüklerde 19 ülkeden 397 sporcu katılım gösteriyor. Hem genç hem de büyükler kategorisinde 17 serimiz var. Amacımız önce final sonra madalya. Ekibime güveniyorum. İyi hazırlandık. Artık sahne onların. İnşallah her şey düşlediğimiz gibi olur." diye konuştu.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise başta milli takım olmak üzere katılan bütün ülkelere başarılar dileyerek, daha önceden yarışacak sporcu bulunamayan branşlarda artık dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları çıktığını kaydetti.

Türkiye'de Avrupa'nın en modern tesislerinde antrenmanlar yapma imkanı sağlandığını dile getiren Gürhan, "Federasyonların güçlü ve doğru planlanması sonucunda onlarca milli sporcuyla yarışmalara gidiyoruz. İşte Ayşe Begüm Onbaşı, şampiyon olduğunda podyumdan iner inmez hocasıyla kutlama yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından telefonla aranıyor. Bunlar tabii ki her ülkenin özlemini duyduğu şeyler." ifadelerini kullandı.

"Madalya hedefimiz var"

Milli takım antrenörü Burcu Önal Sevlim, Avrupa Şampiyonası öncesinde Romanya'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda Cumhuriyet tarihinin gruplar kategorisindeki ilk madalyasını kazandıklarını anımsattı.

Kazandıkları bronz madalyanın kendilerini Avrupa Şampiyonası için hem motive ettiğini hem de madalya hedeflerini kuvvetlendirdiğini vurgulayan Sevlim, "Sancaktepe TCF Kamp Eğitim Merkezi'nde yoğun bir kamp programına girdik. Hazırlıklarımızı tamamlayıp geldik. Madalya hedefimiz var. Umarım güzel sonuçlarla yarışmayı tamamlayacağız." diye konuştu.

Aerobik cimnastikte dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı da 2023 yılının kendisi için çok yoğun ve güzel geçtiğini belirtti.

Ayşe Begüm Onbaşı, "Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla ülkemizde düzenlenecek olan bu Avrupa Şampiyonası'nda, ev sahibi olmanın hem rahatlığı hem de baskısı var. Ailelerimiz, bizi seven ve destekleyen insanlar salonda olacak. Bu destek bana bir motivasyon kaynağı oluyor. Bu yarışmada da hem teklerde hem de gruplarda yarışacağım. İki kategoride de madalya kazanmak ve kariyerime bir altın madalya daha eklemek istiyorum. Umarım istediğimiz sonuçlarla yarışmayı kapatırız." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Can Sarı, Avrupa Şampiyonası'nda hem trio hem de grup kategorisinde yarışacağını vurgulayarak, "Bu yarışmanın ülkemizde yapılması bizim için çok önemli tabii ki de. Evimizde hem taraftar desteği hem de alışık olduğumuz bir salonda yarışacağız. Grubumuzun konusu da horon ve Karadeniz olduğundan dolayı tribünün de bizimle beraber coşacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonada 398 sporcu yarışacak

Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda yapılacak şampiyonada 21 ülkeden 398 sporcu, madalya kazanmak için mücadele edecek.

Şampiyona, 19 Kasım'da yapılacak final yarışmalarıyla sona erecek.