Üye Girişi
Haberler

Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası Erzurum'da Yapıldı

Güncelleme:

Türkiye Dağcılık Federasyonunun faaliyet programında yer alan Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası, Erzurum'da yapıldı. Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya 10 ilden yaklaşık 50 sporcu katıldı. Şampiyonada sporcular, yapay buz dağı parkında mücadele etti ve dereceye girenler ileride düzenlenecek tırmanışlara katılma hakkı kazandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun faaliyet programında yer alan Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası, Erzurum'da yapıldı.

Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 200 rakımdaki güney pistinde oluşturulan ve yapaylığı dolayısıyla Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan buz dağı şeklindeki parkta düzenlenen şampiyonaya, 10 ilden yaklaşık 50 sporcu katıldı.

Organizasyonda sporcular, 20 metre yüksekliği ve 150 metre enindeki Mustafa Tekin Ice Park'ta puan toplayabilmek için kıyasıya mücadele etti.

"Hız" ve "lider" kategorilerinde düzenlenen şampiyonada dereceye giren sporcular, ileride düzenlenecek buz tırmanışlarına katılabilecek.

Buz tırmanışı sorumlusu Melikşah Tekin, Türkiye Dağcılık Federasyonunun yarışmaları kapsamında kentte Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası'nın yapıldığını söyledi.

Yarışmanın 2 kategoriden oluştuğunu ifade eden Tekin, "Dün lider kategorisini tamamladık, bugünse hız kategorisiyle sonuçlandıracağız. Yarışmaya 10 ilden yaklaşık 50 sporcu katıldı. Dereceye girenler gelecek müsabakalar için ön ayak oluşturacak, burada topladıkları puanlarla diğer yarışmalara hak kazanacak." diye konuştu.

Şampiyonanın ardından dereceye giren sporcular şöyle:

Erkekler (Lider)

1- Yıldıray Ortahisar

2- Osman Zeki Yazıcı

3- İbrahim Akçay

Kadınlar (Lider)

1- Burcu Güneş

2- Ayşenur Albayrak

3- Aysel Balcı

Erkekler (Hız)

1- Yıldıray Ortahisar

2- Yusuf Sadi Özbayraktar

3- Rahman Murat Türkmen

Kadınlar (Hız)

1- Ayşenur Albayrak

2- Burcu Güneş

3- Eda Dal

Kaynak: AA / Spor

Kayak Merkezi Türkiye Erzurum Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi? CHP Kadıköy belediye başkan adayı Mesut Kösedağı kimdir? Mesut Kösedağı kaç yaşında, nereli? FAİZSİZ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi için ne gerekiyor? New Balance hangi ülkenin? New Balance boykot listesinde var mı, israil malı mı? New Balance nerede üretiliyor? Fenerbahçe Beko şampiyon mu oldu? Fenerbahçe Beko ne şampiyonu oldu? Duygu Çakmak kimdir? Çarkıfelek Duygu İnstagram hesabı ne, kaç yaşında? İlk Ve Son dizisi hangi platformda? İlk Ve Son dizisi nerede, hangi kanalda yayınlanıyor? FRED NE ZAMAN DÖNECEK? İşte Fred'in sahalara döneceği maç ve tarihi! Tamer Mandalinci kimdir? CHP Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci kaç yaşında, nereli? Rayo Vallecano - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Rayo Vallecano - Real Madrid maçı nereden izlenir? 18 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? SAKARYASPOR – ÇORUM FK CANLI: Sakaryaspor – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? Sakaryaspor Çorum FK canlı yayın linki! GAZİANTEP FK – SAMSUNSPOR CANLI: Gaziantep FK – Samsunspor maçı nereden, nasıl izlenir? Gaziantep FK Samsunspor canlı yayın linki! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 18 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Sahra Işık kimdir? Survivor Sahra kaç yaşında, nereli ve hangi yıllar yarıştı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title