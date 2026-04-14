Dünya Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası
Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda Türkiye, Türkmenistan'ı 6-4 mağlup etti. Karşılaşmada milli takımın gollerini Bertan Demirdelen, Fatih Faner, Fatih Taygar, Ferhat Bakal ve Osman Çolak attı.
Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini, Bertan Demirdelen (2), Fatih Faner, Fatih Taygar, Ferhat Bakal ve Osman Çolak attı.
Ay-yıldızlı takım, üçüncü maçını 16 Nisan Perşembe günü saat 21.00'da ev sahibi Güney Afrika ile oynayacak.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel