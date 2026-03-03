Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman
Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda Türkiye, ikinci maçında İsrail'e 6-5 mağlup oldu. Milliler, ilk maçında Yeni Zelanda'yı 10-2 yenmişti.
Türkiye, Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu ikinci maçında İsrail'e 6-5 yenildi.
Milliler, Çin'in Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'ndeki organizasyonda İsrail'e karşı son periyoda kadar üstün gittiği karşılaşmadan 6-5 mağlup ayrıldı.
İlk maçta Yeni Zelanda'yı 10-2 yenen ay-yıldızlılar, şampiyonadaki üçüncü maçında 5 Mart Perşembe günü Özbekistan ile karşılaşacak.
