Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman

Güncelleme:
Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda Türkiye, ikinci maçında İsrail'e 6-5 mağlup oldu. Milliler, ilk maçında Yeni Zelanda'yı 10-2 yenmişti.

Türkiye, Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu ikinci maçında İsrail'e 6-5 yenildi.

Milliler, Çin'in Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'ndeki organizasyonda İsrail'e karşı son periyoda kadar üstün gittiği karşılaşmadan 6-5 mağlup ayrıldı.

İlk maçta Yeni Zelanda'yı 10-2 yenen ay-yıldızlılar, şampiyonadaki üçüncü maçında 5 Mart Perşembe günü Özbekistan ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
