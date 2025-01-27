Üye Girişi
Haberler
Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı

Gezi Parkı soruşturmasında menajer Ayşe Barım tutuklandı
MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu'na istifa çağrısı

Bahçeli'den İmamoğlu'na çok konuşulacak çağrı: Kendine güveniyorsa...
Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti

Konya'da korkunç olay! Ailesiyle kavga etti katliam yaptı
ABD ve İsrail'in Gazzelilerle ilgili korkunç planı belli oldu

Gazzelilerle ilgili korkunç planları belli oldu

Türkiye, Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda İlk Maçında Bosna Hersek'i 9-1 Yendi

Türkiye, Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda İlk Maçında Bosna Hersek'i 9-1 Yendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 2025 IIHF 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Bosna Hersek'i 9-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Milliler, turnuvadaki bir sonraki maçında Tayvan ile mücadele edecek.

Türkiye, Erkekler 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'ndaki ilk maçında Bosna Hersek'i 9-1 mağlup etti.

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) organizasyonu olan ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun (TBHF) ev sahipliğinde düzenlenen 2025 IIHF 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası, İstanbul'da başladı.

20 Yaş Altı Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilen turnuvadaki ilk müsabakasında Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, Serdar Gök, Emin İnandı (3), Ömer Altay (2), Hamza Yavuz (2) ve Mehmet Karadağ'ın kaydettiği gollerle pistten 9-1 galip ayrıldı.

Bosna Hersek'in tek golü ise Tarik Mrkva'dan geldi.

Bosna Hersek'i yenen milliler, organizasyonda Tayvan, Bulgaristan, Meksika ve Yeni Zelanda ile de karşılaşacak.

Türkiye, şampiyonadaki ikinci maçında yarın Tayvan ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
img

Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 33 şüpheli tutuklandı
img

Gazzelilerle ilgili korkunç planları belli oldu
img

2 kızını öldürüp intihar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyadaki 'Evcil hayvan sahiplendirme' şebekesine operasyon: 33 kişi tutuklandı

Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 33 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçelilere Talisca yetmedi: Dünyaca ünlü yıldız için Mario Branco'yu esir aldılar

Görüntüler havaalanından! Yıldız futbolcu için Branco'yu esir aldılar
Arnavutluk'ta Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor

Resmi açıklama yapıldı! Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Elektrik faturası 1050 lirayı geçen 2 bin lira ödeyecek

Elektrik faturası 1050 lirayı geçen 2 bin lira ödeyecek
Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.