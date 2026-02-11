Haberler

Türkiye Karate Şampiyonası, yarın Manisa'da başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyona, 800 sporcunun katılımıyla Manisa'daki Muradiye Spor Salonu'nda yapılacak ve 15 Şubat'ta sona erecek.

Türkiye Büyükler, Para, İşitme Engelliler ve Veteranlar Karate Şampiyonası, yarın Manisa'da başlayacak.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre Muradiye Spor Salonu'nda yapılacak organizasyona 800 sporcu katılacak.

Büyükler, para, işitme engelliler ve veteranlarda yapılacak müsabakalar, 15 Şubat'ta sona erecek.

Organizasyonda dereceye girecek sporcular, milli takıma seçilecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil

Erdoğan'dan konuk liderin yanında net mesaj: Sorunlarımızı çözebiliriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası

Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

Arda'yı bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı

Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor

Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor
Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası

Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası
Market alışverişine çıkan vatandaş, 'İndirim' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

Marketteki "İndirim" etiketini gören vatandaş isyan etti
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları

CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları