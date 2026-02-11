Türkiye Karate Şampiyonası, yarın Manisa'da başlayacak
Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyona, 800 sporcunun katılımıyla Manisa'daki Muradiye Spor Salonu'nda yapılacak ve 15 Şubat'ta sona erecek.
Türkiye Büyükler, Para, İşitme Engelliler ve Veteranlar Karate Şampiyonası, yarın Manisa'da başlayacak.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre Muradiye Spor Salonu'nda yapılacak organizasyona 800 sporcu katılacak.
Büyükler, para, işitme engelliler ve veteranlarda yapılacak müsabakalar, 15 Şubat'ta sona erecek.
Organizasyonda dereceye girecek sporcular, milli takıma seçilecek.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor