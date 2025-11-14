Türkiye - Bulgaristan Maçı İçin Bulgaristan Hazırlıklarını Tamamladı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ile buluşacak olan Bulgaristan Milli Takımı, Atatürk Spor Kompleksi'nde antrenman yaptı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5'inci maçında yarın Türkiye'ye konuk olacak Bulgaristan Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı.
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda teknik direktör Alexander Dimitrov yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma, koşu ve pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktiği üzerine çalışıldı.
Türkiye - Bulgaristan karşılaşması yarın saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor