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Türkiye, Bologna'da İtalya'ya 3-1 yenilerek 18 maçlık galibiyet hasretini sürdürdü

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Türkiye, Bologna'da İtalya'ya 3-1 yenilerek 18 maçlık galibiyet hasretini sürdürdü
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UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye, Bologna'da oynanan rövanşta İtalya'ya 3-1 yenildi. Bu sonuçla Türkiye, İtalya ile oynadığı 18 maçta galibiyet alamazken İtalya grup ikinciliğine yükseldi, Türkiye sıfır puanda kaldı.

UEFA Uluslar A Ligi'nde geçen hafta İtalya'ya 4-1 yenilen Türkiye, Bologna'da yapılan rövanş maçını da 3-1 kaybetti. Bu sonuçla Türkiye, İtalya ile bugüne kadar oynadığı 18 maçın hiçbirinde galibiyet alamamış oldu. İtalya basını, milli takımlarının önceki maça kıyasla daha az parlak bir görüntü sergilediğine dikkat çekti.İtalya grup ikinciliğine yükselirken, yakaladığı gol fırsatlarına karşın Türkiye'nin sıfır puanda kaldığı vurguladı.İtalya teknik direktörü Roberto Mancini de maç sonrası yaptığı açıklamada maçın zorlu geçtiğini belirterek, "Başlangıçta biraz zorlandık ama sonra oyuna geri dönmeyi, gol fırsatları yakalamayı, 1-1'den hemen sonra gol atmayı başardık" dedi. Türkiye'yi çalıştıran Vincenzo Montella da İtalyan Rai kanalına yaptığı açıklamada oyuncuların performansından memnun olduğunu söyledi ve sonuca rağmen "İyi bir maç çıkardık" diye konuştu.Rai yorumcuları da, Türkiye'de Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu gibi bazı önemli oyuncuların maçta yer almadığına işaret etti ve Montella'nın bu tabloda elinden geleni yaptığını belirtti.La Gazzetta dello Sport, İtalya'nın çok gösterişli şekilde olmasa da aritmetik olarak minimum hedefi garantileyerek yoluna devam ettiğini vurguladı.Gazete milli takımın Türkiye ve Fransa'ya karşı önceki maçlarda daha iyi performans göstermesine atıfla, "Bu İtalya ne Bursa'daki ışıltılı takım ne de Paris'teki kurnaz takımdı. Ama yine de istenen sonuç geldi" diye yazdı.Corriere dello Sport da "İtalya, Türkiye karşısında Bursa'da sergilediği performansa kıyasla daha az parlak bir görüntü sergiledi, ancak yine de etkili oldu" ifadelerini kullandı. Gazetei, "İtalya üst üste dört mağlubiyetle 7 puana yükselirken Türkiye'yi puan tablosunda 0'da bıraktı" ifadelerini kullandı.Tuttosport'un haberinde, "Türk milli takımı için yapacak bir şey kalmadı" denildi. Gazete, "İtalya, üst üste dördüncü yenilgilerini alan Montella'nın milli takımına karşı galip geldi ve ikna edici bir performans sergiledi" diye yazdı.La Repubblica gazetesi, "[İtalya'nın] savunmasının biraz geliştirilmesi gerekiyordu. Türkiye önemli forvetlerinden yoksun olmasına rağmen, Montella'nın takımı bu maçta fırsatlar yakaladı. Ama önemli olan sonuç" dedi.

BBC
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