Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç Hakkında Soruşturma Devam Ediyor

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç hakkında başlayan soruşturmada belirsizlik sürüyor. Federasyon eski Asbaşkanı Yılmaz İlkay Arın, "Spor hukukçuları yaşananlarla ilgili sadece 5 maddenin gerekçeleri, ömür boyu spordan men olduğunu söylüyor" dedi.

"Boks camiası 9 Ağustos tarihinde ortaya çıkan iddialarla ilgili gelişmeleri merakla bekliyor" diyen eski Asbaşkan Arın, "O dönem ben ve arkadaşlarım boks federasyonunda yaşanan usüzlüzlükler hakkında, gerekli suç duyurularını yaptık. Olayların ortaya çıkmasının ardından federasyon yönetiminden üç arkadaşımız istifa ettiler. 14.08.2023 tarihinde Spor Bakanlığı teftiş kuruluna ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Birimi'ne şikayetlerimizi avukatımız kanalıyla yaptık" diye konuştu.

Boks federasyonunda yaşanan usülsüzlüklerin müfettişler tarafından tespit edildiğini belirten Arın,"Artık spor tahkim ve mahkemenin vereceği kararı beklemek zorundayız. 31.08.2023 tarihinde mahkeme ise Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı'na 2023/177358 no'lu yazısında federasyonun denetiminin yapılarak raporun savcılığa gönderilmesini istedi. Ancak 45 gün geçmesine rağmen konu ile ilgili herhangi bir gelişme olmadığını görüyoruz. Bizim tek derdimiz spor. Şahsi hiçbir sorunumuz yoktur. Kişilerin yaptığı hataların cezasını çocuklarımız çekmektedir. Anayasal hakları ellerinden alınan bu çocuklarımız ve devletimizin parasının keyfi kullanımını yapanların camiamızdan uzaklaşmasıdır. Spor hukukçuları ile yapmış olduğumuz görüşmelerde yaşanan usülsüzlüklerin affedilir bir yanı yok deniliyor. Spor federasyonlarında geçmişe bakıldığında çok daha hafif hatalardan ve işlemlerden başkanların, başkanlıklarının düştüğünü görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Arın, "Kamuoyuna soruyorum. Bu hataları yapan kişi veya kişiler hangi gerekçeyle başkanlık ve yönetici koltuğunda oturuyorlar?" diyerek yaşanan usülsüzlükleri ve alınması gereken cezaları şöyle açıkladı:

"1- Harcırahların eksik ödenmesi Spor Bakanlığımızın itibarını zedelemektir.

Cezası: 6 ay ve spordan mendir.

2- Devletin parasını kendi hesabında tutması ve 7-8 ay sonra yatırması konusu.

Cezası: Spordan men ve hak mahrumiyetidir.

3- Bütçe görüşmelerinde federasyonu borçlu gösterip, bütçeyi alınca faturayı iptal etmesi, resmi evrakta sahteciliktir ve devleti kandırmaktır.

Cezası: Ömür boyu hak mahrumiyetidir.

4- Uluslararası şampiyonalar için sporcu ailelerinden para almak ve bu parayı antrenörün hesabına yatırmak.

Cezası: Spordan mendir.

5- Teftiş sonunda iadesi gereken paraların 2017 yılından bugüne geç yatırılması.

Cezası: 6 ile 18 ay arasında hak mahrumiyetidir."

Arın, "Spor camiası olarak biz sonuç bekliyoruz. Bu maddelerin spor hukukçularına göre affedilir yanı yok. Spor hukukçuları bu suçların cezasını açıkça belirtiyor. Boks federasyonunda kim suçluysa camia olarak, cezasını çekmesini istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.