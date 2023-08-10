Türkiye Boks Federasyonu Başkanı: Avrupa ve Dünya Boks Birliği'nde Manipülasyonlar Yapılıyor

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Avrupa'da ve Dünya Boks Birliği'nde yapılan manipülasyonlar nedeniyle komite bunları açığa aldı. 22 Haziran'da nihai kararını vererek bunları tanımayacağını söyledi. Bizim kendi sporcularımız, aileleri ve antrenörleri bunu pek bilmediği için ısrarla gitmek istiyorlar" dedi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Romanya'daki Avrupa şampiyonasına milli boksçuların kendi imkanlarıyla katılmasına ilişkin iddialarla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Gözgeç, şu anda Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin mevcut Dünya Boks Birliği'ni tanımadığını ve Romanya'daki Avrupa Şampiyonası da dahil olmak üzere diğer turnuvalar için de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi bir girişimde bulunmadığını söyledi. Komite tarafından tanınmayan bir kuruluşun maçlarına gitmenin yanlış olduğunu kaydeden Gözgeç, "Avrupa'da ve Dünya Boks Birliği'nde yapılan manipülasyonlar nedeniyle komite bunları açığa aldı. '22 Haziran'da nihai kararını vererek bunları tanımayacağını' söyledi. Bizim kendi sporcularımız, aileleri ve antrenörleri bunu pek bilmediği için ısrarla gitmek istiyorlar. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eski bir yönetici diyorlar, o eski yönetici kim bilmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bize verdiği bütçeyi en ekonomik ve doğru şekilde nasıl kullanırız, biz onun peşindeyiz. Zaman zaman para konusunda eleştirilsem bile ben devletin yanındayım" dedi.

"BİZİM KAYITLARIMIZ AÇIK"

Gözgeç, eski bir federasyon yöneticisi olduğu ifade edilen A.İ'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı Teftiş Kurulu'na vereceği dilekçede yönelttiği sorulara da yanıt verdi. Konaklama parası olarak oyuncu başına 75-80 Euro para aldıklarını belirten Gözgeç, "Avrupa'nın teknik kurulundan gelen 2 kişi ile bizim buradan giden İsmail Naz ve Ergün Ustura, maçlar başlamadan 1 hafta önce Erzurum'da buluştular ve Erzurum'da biz onları otel konforunda yurtlara yatırdık. Yurtlara günlük 10 TL para yatırdık ve 80 Euro oradan para topladık. Bizim federasyonumuzun giderleri ve yurt dışından gelen hakemlerin günlük giderleri var. Bunların hepsini karşıladıktan sonra federasyonumuza kalan para miktarı 122 bin Euro. Biz bu 122 bin Euro'nun 66 bin 892'sini o zamanki şampiyonaya mutemet olan giden arkadaşımızla şampiyonaya gönderdik. Sonra kalan parayı da biz şampiyonadan 2 ay sonra kendi federasyonumuzun hesaplarının olduğu bankaya yatırdık. Normalde bizim Avrupa şampiyonasında bu parayı harcamamız lazımken 122 bin Euro parayı kasamıza koymuşuz. 1 yıl bekletmiş demişler, yalan. Bizim kayıtlarımız açık" diye konuştu.

"BURSA'DA ÇAKMA AYAKKABI YAPTIRDIĞIMI BULSUNLAR, İSTİFA EDECEĞİM"

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bütün federasyonlara tasarruf tedbirlerini içeren genelge gönderildiğini belirten Gözgeç, "Teknik kurulun seçmiş olduğu çocuklar var. Onların dışında kimseyi biz göndermek istemiyoruz. Ailelerinin, kulüplerinin ve hocalarının ısrarı üzerine biz bu avantajı onlara sağlıyoruz, kendi imkanlarıyla gitsinler diyoruz. Biz hatta diyoruz ki ailelere bu kadar masraf yapmayın. Biz 1'inci olana katkımız olana gıda ve malzeme yardımı olarak 10 bin lira, 2'inci olana 7 bin 500 lira ve 3'üncü olana 5 bin lira verelim diyoruz. Yönetmelik gereği ödül veremiyoruz biz ama gıda ve malzeme yardımı adı altında yapıyoruz. Bunun nesini eleştiriyorlar ben anlamıyorum. Ben Bursa'da çakma ayakkabı yaptırmadım, bu külliyen yalan. Bursa'da bir tek çakma ayakkabı yaptırdığımı bulsunlar, istifa edeceğim. Ama eğer bulamazlarsa onlar şereflerini ortaya koyacaklar mı? Benim Business Class'ta uçmam için yönetim kurulumun verdiği bir yetki var ama ben farkları cebimden ödüyorum" ifadelerini kullandı.