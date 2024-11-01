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Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nda Erhayat Özgür Bayazıtlı Başkan Seçildi

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nda Erhayat Özgür Bayazıtlı Başkan Seçildi
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Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu 6'ncı Olağan ve 8'inci Mali Genel Kurulu'nda Erhayat Özgür Bayazıtlı tek aday olarak başkan seçildi. Delegelerin 94 oyunu alan Bayazıtlı, yeni yönetim ekibiyle birlikte göreve başladı.

ERHAYAT Özgür Bayazıtlı, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu 6'ncı Olağan ve 8'inci Mali Genel Kurulu'nda başkan seçildi.

Denetim ile yönetim kurulunun geçmiş dönemleri mali ve yönetim raporlarının ibra edildiği Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu 6'ncı Olağan ve 8'inci Mali Genel Kurulu'na 164 delegeden 95'i katıldı. 1 oyun geçersiz sayıldığı Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nda tek aday olan Erhayat Özgür Bayazıtlı delegelerin 94 oyunu alarak yeni başkan seçildi.

Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nda başkan seçilen Erhayat Özgür Bayazıtlı'nın yönetiminde; Muhammet Bilal Aydın, Zafer Tarhan, Muharrem Kalyoncu, Selim Çelebi, Mehmet Özsarı, Serdar Arslan, Murat Tunçbilek, Murat Kul, Sercan Üzmez ve Ayşenur Demir yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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