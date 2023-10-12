Türkiye Bisiklet Turu'nda Marmaris-Bodrum etabını Nico Denz kazandı

Marmaris-Bodrum etabını Bora Hansgrohe Takımı'ndan Nico Denz kazandı

Genel ferdi klasmanda Astana Takımı'ndan Alexey Lutsenko birinciliğini koruyor

Tur'a yarın 193.3 kilometrelik Bodrum-Selçuk etabı ile devam edilecek

Gökhan HEBEPCİ - Sezer AFŞAR - MARMARİS, (DHA)

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 180.6 kilometrelik Marmaris-Bodrum etabını Bora Hansgrohe Takımı'ndan Alman sporcu Nico Denz, 4 saat 26 dakika 27 saniye ile kazandı.

141 bisikletçi Marmaris etabından start alırken, 4 sporcu yarışı bıraktı. Finn Fisher Black (UAE Team Emirates), Martins Pluto (A Bloc), Mateusz Grabis (Voster ATS) ve Jonas Hjorth (Global 6) yarışı tamamlayamadı.

Sporcular start alır almaz parkurun hemen başı sayılabilecek bir tırmanışla karşı karşıya kaldılar. 11 kilometre toplu geçilirken, sonrasında kopmalar yaşandı. Sakar geçidindeki uzun tırmanış Babadağ etabından sonra sporcuları bekleyen bir başka yorucu parkurdu. Tırmanışın ilk kilometreleri de toplu halde kat edildi. Ancak Eolo Kometa Takımı'nın İspanyol bisikletçisi Fernando Tercero atak yaparak tek başına pedal basmaya başladı. Önce 20 saniye ardından da 1 dakika 40 saniye kadar arayı açtı. Tercero'ya daha sonra Bike AID Takımı'ndan Dawit Yemane'de katıldı ve ikili tempo yapmaya başladı.

İLK TIRMANIŞ PRİMİNİ JAY VİNE ALDI

36.3 kilometre geride kalırken Türk Hava Yolları sponsorluğunda tırmanış prim kapısı geçildi. TUR'un başından beri yaptığı ataklarla dikkat çeken UAE Emirates Takımı'ndan Jay Vine prim kapısını ilk geçen sporcu oldu. İkinciliği Bike Aid Takımı'ndan Dawit Yemane, üçüncülüğü de Green Takımı'ndan Alessio Martinelli aldı. Kaçış grubu prim kapısından sonra aralarına katılan Burgos Takımı'ndan Franco Gonzales ve Eolo Kometa Takımı'ndan Fernando Tercero'nun da katılımı ile pedal basmaya devam etti. Bu sonuçla Jay Vine'ın tırmanış puanı 13'e yükseldi. Alexey Lutsenko Turkuaz Mayo'yu taşıdığı için kırmızı mayo sahibi Ben Zwiehof ile birlikte 2. duruma geldi. Şu anda Lutsenko'nun sıralamadaki yeri 16 olarak kayda geçti. 90 kilometrede yer alan 3. kategori puanını Jay Vine alırsa puanlar eşitlenecek. Ancak Lutsenko bir HC kazandığı için Astanalı bisikletçi lider kalmaya devam edecek.

SPRINT PRİM KAPISINDAKİ BÜYÜK MÜCADELE

53.5'inci kilometrede Mosso'nun sponsorluğundaki prim kapısı da geride kaldı. Prim çizgisini Bike Aid Takımı'ndan Dawit Yemane birinci geçti. İkinciliği Alejandro Franco, üçüncülüğü de Gianni Marchand elde etti. Bu sonuçlardan sonra Dawit Yemane ara sprinti kazanarak TUR'un anlık lideri konumuna geçti.

FARK AÇILIYOR

Kaçış grubunu oluşturan bisikletçiler sürekli tempoyu yüksek tuttuğu için pelotonla aralarındaki zaman farkı da açılmaya devam etti. Bir ara 5 dakika 30 saniyeye kadar çıksa da 75'inci kilometre geçilirken 4 dakika 25 saniyeye indi.

ORTALAMA SÜRAT 42 KİLOMETRE

Marmaris'ten oldukça sıcak bir havada star alan bisikletçiler Sakar geçidindeki tırmanışta zorlansalar da, Muğla geçilirken yeniden tempo arttı. Etapta 2 saat geride kalırken 6 sporcudan oluşan kaçış grubunun ortalama sürati 42 kilometre olarak ölçüldü. Peloton ise daha yavaş bir tempoda pedal basmaya devam etti.

YEMANE TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ KAPISINI BİRİNCİ GEÇTİ

Finişe 56 kilometre kala Shimano'nun sponsorluğundaki prim kapısı geçildi. Kaçış grubunda olan Bike Aid sporcusu Dewit Yemane çizgiyi ilk geçen sporcu oldu. Jay Vine ise bu sporcunun peşini bırakmadı ve ikili bu kez gruptan ayrılarak mücadeleye devam etti. Yeni zaman farkı 1 dakika 25 saniye olarak verildi.

JAY VİNE YİNE PRİMİ KAZANDI

90.6'ncı kilometredeki 3'üncü kategoriden puan veren Türk Hava Yolları sponsorluğundaki prim kapısını UAE Emirates Takımı'ndan Jay Vine birinci geçti. Green Takımı'ndan Alessio Martinelli ikinci oldu. Tarteletto Isorex Takımı'ndan Gianni Marchand üçüncülüğü elde etti. ve yine beklenen oldu. Öndeki ikili pelotona yakalandı.

SON 5 KİLOMETREDE KAZA OLDU

Etabın bitimine 5 kilometre kala Yalıkavak'ta orta sıralardaki bisikletçiler küçük çaplı bir kaza yaptı. Tedavileri yapılan sporcularda önemli bir tahribata rastlanmadı.

YARIN BODRUM-SELÇUK ETABI KOŞULACAK

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun altıncı etabı yarın koşulacak. Tur'un en uzun etabında bisikletçiler 193.3 kilometre pedal basacak.