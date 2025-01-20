Türkiye Bisiklet Kupası Alanya'da Devam Ediyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları sürüyor.

Organizasyonun ikinci gün yarışlarının startı, Milli Egemenlik Stadı önünden TBF yetkililerince verildi. Yarışmada 15 yaş altı erkekler 38 kilometre, 17 yaş altı erkekler ile büyük ve 19 yaş altı kadınlar 74 kilometre, 19 yaş altı erkekler ise 94 kilometre pedal çevirecek.

Yaklaşık 500 sporcunun katıldığı yol yarışları, 22 Ocak Çarşamba günü kriteryum etabıyla tamamlanacak.