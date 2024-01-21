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Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Yarışı Alanya'da Tamamlandı

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Alanya'nın ev sahipliği ile gerçekleştirilen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı, 200'e yakın sporcunun katılımıyla sona erdi. Yarışta büyük erkek, büyük kadın, genç erkek ve genç kadın kategorilerinde yarışlar düzenlendi.

Alanya'nın ev sahipliği ile iki gün boyunca gerçekleştirilen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı 200'e yakın sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap ta sporcular büyük erkek, büyük kadın, genç erkek, genç kadın kategorilerinde yarıştı. İlk gün Milli Egemenlik Stadı önünde başlayan yarışlarda sporcular; Tosmur Kavşağı-D-400 Karayolu üzeri Mahmutlar - Demirtaş - Gazipaşa (yeni yol) güzergahından dönerek 73 kilometre bisiklet sürdü.

Kriteryum yarışları bugün sabah saatlerinde Öğretmen Evi önünden başlayarak, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü önü -Meteoroloji önünden turlayarak devam etti. Kriteryum büyük erkeklerde birinci Mustafa Ayyorkun, ikinci Tahir Buğra Yiğit ve üçüncü Samet Bulut oldu. Genç erkeklerde birinci Emre Kaplan, ikinci Hakan Ramazan Sayan ve üçüncü Mehmet Emin Çiçek oldu.

Büyük kadınlarda birinci Azize Bekar, ikinci Semanur Kiriş ve üçüncü Esra Nur Gökçek oldu. Genç kadınlarda ise birinci Hatice Buse Ertekin, ikinci Keziban Öztürk ve üçüncü Esma Duman oldu. Dereceye giren sporculara madalyalarını Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve federasyon yetkilileri takdim etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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