Haberler

Türkiye Bilardo Federasyonu mali genel kurulunda raporlar ibra edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Bilardo Federasyonu mali genel kurulunda raporlar ibra edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Bilardo Federasyonunun Mali Genel Kurulu Ankara'da düzenlendi. Gölbaşı Bilardo Tesisleri'ndeki 8. olağan toplantıda yönetim ve denetim raporları delegelerin tamamının oylarıyla ibra edildi, 2027-2028 tahmini bütçeler karara bağlandı.

Türkiye Bilardo Federasyonu Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Federasyonun Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde düzenlenen 8. olağan mali genel kurul toplantısı tamamlandı.

Yönetim kurulu faaliyetleri ile denetim kurulu raporu, genel kurula katılan delegelerin tamamının oylarıyla ibra edildi.

Genel kurulda, 2027-2028 yıllarına ilişkin tahmini bütçeler de görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: AA
Bu adam nasıl durdurulacak? Yamal'ın görüntüleri olay oldu

Galatasaray taraftarı bu görüntüden hiç memnun kalmadı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti
Aydın'da kahreden olay! Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı

Çocuğunun telefonuyla eve koşan baba, banyoya girince yıkıldı
Kerem Demirbay'dan Galatasaray'ı karıştıran sözler: Her yer çok büyük patlar

"Düşündüklerimi söylesem her yer patlar" dedi, ortalık yıkıldı

Bakan Göktaş’tan Yeni Partili 3 vekile suç duyurusu! 'İftirayı atanlar da yayanlar da hesap verecek'

Bakan Göktaş'tan 3 isim hakkında suç duyurusu
3 yıllık diplomayı 10 günde vermişler! Futbol dünyasında sahte lisans skandalı

3 yıllık diplomayı 10 günde vermişler! Listede kimler var kimler
Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü

Akılalmaz olay! Kaldırıp yere vurarak öldürdü
İşte Türkiye'de en çok değiştirilen 10 soyisim

İşte Türkiye'de en çok değiştirilen 10 soyisim