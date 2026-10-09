Türkiye Bilardo Federasyonu mali genel kurulunda raporlar ibra edildi

Türkiye Bilardo Federasyonu mali genel kurulunda raporlar ibra edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Bilardo Federasyonunun Mali Genel Kurulu Ankara'da düzenlendi. Gölbaşı Bilardo Tesisleri'ndeki 8. olağan toplantıda yönetim ve denetim raporları delegelerin tamamının oylarıyla ibra edildi, 2027-2028 tahmini bütçeler karara bağlandı.
Türkiye Bilardo Federasyonu Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.
Federasyonun Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde düzenlenen 8. olağan mali genel kurul toplantısı tamamlandı.
Yönetim kurulu faaliyetleri ile denetim kurulu raporu, genel kurula katılan delegelerin tamamının oylarıyla ibra edildi.
Genel kurulda, 2027-2028 yıllarına ilişkin tahmini bütçeler de görüşülerek karara bağlandı.
Kaynak: AA