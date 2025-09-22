Türkiye Beyzbol5 Genç Milli Takımı Dünya Kupası'na Hazırlanıyor
Türkiye Beyzbol5 Genç Milli Takımı, 24-27 Eylül tarihlerinde Meksika'nın Tepic kentinde gerçekleşecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek. 16 takımın katılacağı turnuvada Türkiye, C Grubu'nda Japonya, Fiji ve Venezuela ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Beyzbol5 Genç Milli Takımı, Meksika'da yapılacak Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre Tepic kentindeki organizasyon, 24-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Dünya Beyzbol ve Softbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen turnuvaya 16 takım katılacak.
Türkiye, C Grubu'nda Japonya, Fiji ve Venezuela ile karşılaşacak.
Genç milliler, 2023 yılında yapılan ilk şampiyonada dünya dördüncüsü olmuştu.
