Haberler

Türkiye Beyzbol5 Genç Milli Takımı Dünya Kupası'na Hazırlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Beyzbol5 Genç Milli Takımı, 24-27 Eylül tarihlerinde Meksika'nın Tepic kentinde gerçekleşecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek. 16 takımın katılacağı turnuvada Türkiye, C Grubu'nda Japonya, Fiji ve Venezuela ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Beyzbol5 Genç Milli Takımı, Meksika'da yapılacak Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre Tepic kentindeki organizasyon, 24-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Dünya Beyzbol ve Softbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen turnuvaya 16 takım katılacak.

Türkiye, C Grubu'nda Japonya, Fiji ve Venezuela ile karşılaşacak.

Genç milliler, 2023 yılında yapılan ilk şampiyonada dünya dördüncüsü olmuştu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran'ın aşk dosyası: Hülya Avşar'dan Emina Jahovic'e uzanıyor

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın aşk defteri kabarık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar iddialarını yalanlayan Ufuk Özkan, olayın gerçeğini anlattı

İntihar söylentileriyle gündeme gelen Özkan, gerçeği açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.