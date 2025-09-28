Türkiye Basketbol Ligi'nde İkinci Hafta Maçları Tamamlandı
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında oynanan 3 maçta Yalovaspor, Parmos Otel Bandırma Bordo ve Darüşşafaka Lassa galip geldi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin ikinci haftasına 3 maçla devam edildi.
Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Yalovaspor Basketbol-MKE Ankaragücü Basketbol: 87-72
Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Finalspor: 81-64
Darüşşafaka Lassa-iLab Basketbol: 77-62
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor