Türkiye Basketbol Ligi'nde İkinci Hafta Maçları Tamamlandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında oynanan 3 maçta Yalovaspor, Parmos Otel Bandırma Bordo ve Darüşşafaka Lassa galip geldi.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin ikinci haftasına 3 maçla devam edildi.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Yalovaspor Basketbol-MKE Ankaragücü Basketbol: 87-72

Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Finalspor: 81-64

Darüşşafaka Lassa-iLab Basketbol: 77-62

