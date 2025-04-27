Türkiye Basketbol Ligi'nde Çeyrek Final Play-Off Maçları Başladı
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi çeyrek final play-off karşılaşmaları bugün başladı. Esenler Erokspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 116-109 yenerek seride 1-0 öne geçti. Diğer maçta ise Çayırova Belediyespor, Çağdaş Bodrumspor'u 83-64 mağlup etti. İkinci maçlar 30 Nisan'da oynanacak.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde çeyrek final play-off karşılaşmaları bugün oynanan iki maçla başladı.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan müsabaka Esenler Erokspor, konuk ettiği Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 116-109 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Eşleşmenin ikinci maçı Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde 30 Nisan Çarşamba günü Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak.
Günün diğer müsabakasında Çağdaş Bodrumspor, Çayırova Belediyespor'u ağırladı. Bodrum Spor Salonu'ndaki mücadeleyi Çayırova Belediyespor, 83-64 kazanarak seride 1-0 öne geçti.
Eşleşmede ikinci karşılaşma 30 Nisan Çarşamba günü Çayırova Spor Salonu'nda yapılacak.
Çeyrek finalin diğer eşleşmelerinde ise ilk maçlara yarın çıkılacak.
iLab Basketbol, Konya Büyükşehir Belediyespor'u BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde ağırlayacak. MKE Ankaragücü İkon Menkul de TOBB ETÜ Spor Salonu'nda Gaziantep Basketbol ile karşılaşacak.
Çeyrek final serisinde 2 galibiyet alan takımlar yarı finale yükselecek.