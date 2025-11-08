Türkiye Basketbol Ligi'nde 9. Hafta Müsabakaları Gerçekleşti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasına, 3 müsabakayla devam edildi.

Ligde bugün yapılan maçların sonuçları şu şekilde:

Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler: 94-85

Göztepe- Kipaş İstiklalspor: 77-72

Mke Ankaragücü Basketbol-Darüşşafaka Lassa: 79-73

Bu arada Yalovaspor Basketbol- Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor maçı, ev sahibi ekibin sözleşmeli oyuncu sayısı 7'nin altında düştüğü için Türkiye Basketbol Federasyonu yönetmelikleri gereğince oynanmadı.