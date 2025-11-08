Türkiye Basketbol Ligi'nde 9. Hafta Müsabakaları Gerçekleşti
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasında 3 maç oynandı. Pizzabulls Cedi Osman, TED Ankara Kolejliler'i 94-85 yenerek galip came; Göztepe, Kipaş İstiklalspor'u 77-72 mağlup etti. MKE Ankaragücü, Darüşşafaka Lassa'yı 79-73 geçerken, Yalovaspor Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor maçı ise oynanmadı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasına, 3 müsabakayla devam edildi.
Ligde bugün yapılan maçların sonuçları şu şekilde:
Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler: 94-85
Göztepe- Kipaş İstiklalspor: 77-72
Mke Ankaragücü Basketbol-Darüşşafaka Lassa: 79-73
Bu arada Yalovaspor Basketbol- Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor maçı, ev sahibi ekibin sözleşmeli oyuncu sayısı 7'nin altında düştüğü için Türkiye Basketbol Federasyonu yönetmelikleri gereğince oynanmadı.