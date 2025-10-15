Haberler

Türkiye Basketbol Ligi'nde 5. Haftaya 4 Maçla Devam Edildi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftasında Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, Fenerbahçe Koleji'ni 86-56 yenerek galip geldi. Diğer maçlarda Yalovaspor, Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'u 89-83; Konya Büyükşehir Belediyespor, TED Ankara Kolejliler'i 85-74; Çayırova Belediyesi ise Kipaş İstiklalspor'u 90-86 mağlup etti.

Ligde bugün oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

Pizzabulls Cedi Osman Basketbol- Fenerbahçe Koleji : 86-56

Yalovaspor Basketbol-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol: 89-83

Konya Büyükşehir Belediyespor- Ted Ankara Kolejliler : 85-74

Çayırova Belediyesi-Kipaş İstiklalspor: 90-86

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
