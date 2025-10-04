Haberler

Türkiye Basketbol Ligi'nde 3. Hafta Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftasında yapılan 4 karşılaşmada takımlar sahaya çıktı. Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, Yalova Basketbol'a 73-86, Finalspor Fenerbahçe Koleji'ne 65-67, Göztepe OGM Ormanspor'a 77-74, Çayırova Belediyespor ise iLab Basketbol'a 103-76 yenildi.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Yalova Basketbol: 73-86

Finalspor- Fenerbahçe Koleji : 65-67

Göztepe-OGM Ormanspor: 77-74

Çayırova Belediyespor-iLab Basketbol: 103-76

