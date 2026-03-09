Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftasında Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, Darüşşafaka Lassa'yı 109-75 mağlup etti. Gaziantep Basketbol 23 galibiyetle averajla liderliğini sürdürürken, Çayırova Belediyespor ikinci sırada yer aldı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftası tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 109-75 mağlup etti.
Ligde 27. haftanın ardından 23 galibiyeti bulunan Gaziantep Basketbol, averajla liderliğini sürdürdü.
Çayırova Belediyespor ise averajla ikinci sırada yer aldı.
Kaynak: AA / Emre Doğan