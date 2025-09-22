Türkiye Basketbol Ligi'nde 2025-2026 Sezonu İlk Haftası Kapanıyor
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk haftası, Finalspor'un Yalovaspor Basketbol'u 95-92 yenmesiyle sona erdi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk haftası bugün oynanan tek maçla sona erdi.
Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Finalspor, TOFAŞ Spor Salonu'nda Yalovaspor Basketbol'u ağırladı.
Finalspor, son bölümü çekişmeli geçen karşılaşmada Yalovaspor Basketbol'u 95-92 yendi.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor