Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftası, 4 maçla başladı. Oynanan müsabakalarda Kipaş İstiklalspor, Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler'i 89-84 yenerken, Konya Büyükşehir Belediyespor OGM Ormanspor'u 81-70, Cemefe Gold Haremspor ise Gaziantep Basketbol'u 83-87 mağlup etti. Göztepe, Fenerbahçe Koleji RAMS'yi 95-79'la geçti.
Oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kipaş İstiklalspor-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler: 89-84
Konya Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 81-70
Cemefe Gold Haremspor- Gaziantep Basketbol: 83-87
Göztepe- Fenerbahçe Koleji RAMS: 95-79
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor