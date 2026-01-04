Haberler

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasında 3 maç oynandı. Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, MKE Ankaragücü Basketbol'u 107-83 yendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Kipaş İstiklalspor'u 80-79 mağlup etti. Gaziantep Basketbol ise Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 89-75 ile geçmeyi başardı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasına 3 maçla devam edildi.

Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Pizzabulls Cedi Osman Basketbol- Mke Ankaragücü Basketbol: 107-83

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor- Kipaş İstiklalspor: 80-79

Gaziantep Basketbol- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor : 89-75

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
