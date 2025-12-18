Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 15. hafta maçları tamamlandı. OGM Ormanspor, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ve diğer takımların oynadığı maçlar sonucunda takımların performansları merak konusu oldu.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 15. hafta maçları yapıldı.
Ligin 15. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
OGM Ormanspor-iLab Basketbol: 78-70
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler: 63-84
Çayırova Belediyesi-Finalspor: 87-81
Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 75-58
Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Lassa: 80-74
Fenerbahçe Koleji RAMS-Kipaş İstiklalspor: 94-89
MKE Ankaragücü Basketbol-Göztepe: 84-64
Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor: 86-96