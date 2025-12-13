Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 14. haftaya 3 maçla devam edildi.

Ligde bugün yapılan müsabakalar ve sonuçları şöyle:

iLab Basketbol- Fenerbahçe Koleji RAMS: 90-93

Darüşşafaka Lassa-OGM Ormanspor: 80-88

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor- Çayırova Belediyesi: 80-82