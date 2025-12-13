Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 14. hafta üç maçla devam etti. Bugün gerçekleşen maçlarda iLab Basketbol, Fenerbahçe Koleji RAMS'a 90-93, Darüşşafaka Lassa, OGM Ormanspor'a 80-88, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ise Çayırova Belediyesi'ne 80-82 yenildi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 14. haftaya 3 maçla devam edildi.
Ligde bugün yapılan müsabakalar ve sonuçları şöyle:
iLab Basketbol- Fenerbahçe Koleji RAMS: 90-93
Darüşşafaka Lassa-OGM Ormanspor: 80-88
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor- Çayırova Belediyesi: 80-82
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor