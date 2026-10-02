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Türkiye Basketbol Federasyonu liglerin 2. ve 4. hafta programını açıkladı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ikinci, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde dördüncü hafta müsabakaları oynanacak. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun programına göre bugün Karşıyaka-Galatasaray maçı var.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ile Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ikinci, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise dördüncü hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şu şekilde:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Karşıyaka- Galatasaray MCT Technic (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Yarın:

13.00 Yukatel Denizli Basket-TOFAŞ (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Bursaspor Basketbol-Türk Telekom (TOFAŞ)

18.00 Esenler Erokspor-Aliağa Petkimspor (Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi)

4 Ekim Pazar:

13.00 Çayırova Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Çayırova Belediyesi)

15.30 Fenerbahçe Tarfin-Biotekno Körfez Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Pizzabulls Bordo Bandırma-Anadolu Efes (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

5 Ekim Pazartesi:

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:

15.00 TED Ankara Kolejliler-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Gölbaşı)

16.30 MKE Ankaragücü-OGM Ormanspor (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)

16.30 Fenerbahçe Gelişim-Cedi Osman Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

17.00 Gaziantep Basketbol-Yalova Haremspor (Kamil Ocak)

18.00 Kipaş İstiklalspor-Keçiören Belediyesi Bağlum (Kahramanmaraş Merkez)

4 Ekim Pazar:

15.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Büyükçekmece Basketbol (Selçuklu Belediyesi)

16.30 Darüşşafaka-Finalspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

16.30 iLab Basketbol-Mersinspor (Beşiktaş Akatlar)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Çimsa ÇBK Mersin-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)

14.00 Emlak Konut-BOTAŞ (Başakşehir Spor Kompleksi)

16.00 Nesibe Aydın Okulları-Fenerbahçe Tarfin (TOBB ETÜ)

4 Ekim Pazar:

14.00 İstanbul Gençlikspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Başakşehir Spor Kompleksi)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Turgutlu Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

Kaynak: AA
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