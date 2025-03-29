Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama

Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek

Direksiyon başında bunu yapan yandı
Forvette sürpriz! İşte dev derbinin 11'leri

Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin 11'leri
İran'dan Trump'ın mektubuna 4 ana başlıkla detaylı yanıt

İran'dan Trump'ın mektubuna detaylı yanıt

Türkiye Basketbol 2. Ligi Final Grubu'nda İlk Maçlar Gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol 2. Ligi Final Grubu'nda 6 takımın katılımıyla yapılan ilk maçlar sonucunda Ege Üniversitesi Daçka, Etimesgut Belediyesi Basketbol'u 74-63 yenerken; Göztepe, Kahramanmaraş İstiklal'i 93-80, Eskişehir Birey Koleji ise Ada Yem Uşak Basketbol'u 70-69 mağlup etti. İkinci hafta karşılaşmaları 5-6 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Basketbol 2. Ligi Final Grubu'nda ilk maçlar yapıldı.

Çift devreli lig usulüne göre 6 takımın katılımıyla oynanan final grubunu ilk 2 sırada tamamlayacak ekipler, Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselecek.

Grubun ilk haftasında dün Ege Üniversitesi Daçka, İzmir'de konuk ettiği Etimesgut Belediyesi Basketbol'u 74-63 yendi. Bugün oynanan karşılaşmalarda ise Göztepe İzmir'de Kahramanmaraş İstiklal'i 93-80 mağlup ederken, Eskişehir Birey Koleji deplasmanda Ada Yem Uşak Basketbol'u 70-69 ile geçti.

Grubun ikinci haftasında 5 Nisan Cumartesi günü Etimesgut Belediyesi Basketbol-Göztepe ve Eskişehir Birey Koleji-Ege Üniversitesi Daçka, 6 Nisan Pazar günü ise Kahramanmaraş İstiklal-Ada Yem Uşak Basketbol maçları oynanacak.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.